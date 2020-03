Aerospazio: Airbus completa con successo la messa in orbita di Cheops (3)

- Con il progetto Cheops è la prima volta in cui Airbus in Spagna ricopre il ruolo di principale appaltatore per l'intera missione, dallo sviluppo del satellite, fino al lancio, al Leop (Launch Early Orbit Phase) e all'Ioc. Lo sviluppo dell'intera missione è stato completato in tempi record senza ritardi e rispettando il budget molto limitato. Per fare questo, Airbus ha gestito un gruppo di 24 aziende di 11 paesi europei, sette delle quali spagnole, confermando Airbus come la forza trainante dell'industria spaziale in Spagna. Cheops è il primo nel programma di missioni Fast Track dell'Esa le cui caratteristiche principali sono basso costo e budget impegnativo. Cheops analizzerà gli esopianeti che orbitano attorno alle stelle vicine, osservando i pianeti noti con dimensioni tra quelle della Terra e di Nettuno, misurando con precisione il loro raggio per determinare la loro densità e capire la loro composizione. (Com)