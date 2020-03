Coronavirus: la cultura non si ferma, il Parco archeologico del Colosseo celebra Dante e si racconta online (2)

- Il percorso dantesco, da oggi disponibile sul sito web del Parco archeologico del Colosseo, "si affianca agli altri percorsi proposti al nostro pubblico, virtuale e non, come Storie di donne al Parco, Le vedute del Grand Tour, Gli itinerari nel verde, inserendosi nelle numerose proposte che il Parco sta offrendo al suo pubblico per garantire un accesso virtuale privilegiato ai visitatori, partendo dai propri canali online, fino alla partecipazione con un video alla maratona di solidarietà L'Italia chiamò promossa dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo". "Quando lo scorso 8 marzo la salvaguardia della salute pubblica ha portato alla chiusura di Musei e parchi archeologici, il Parco non si è fatto trovare impreparato, e ha raccolto l'invito a uscire virtualmente dai propri confini e trasferire online progetti, immagini, iniziative, trasformando il necessario riassetto delle proprie attività in un momento di contatto diretto col pubblico - spiega il direttore del Parco, Alfonsina Russo - Per le iniziative del Mibact abbiamo scelto di lasciare che fossero le immagini a parlare di quel che anima il Parco archeologico del Colosseo: nel video lanciato per la maratona L'Italia chiamò a parlare sono gli sguardi e i gesti di chi vive e frequenta i nostri monumenti ogni giorno: luoghi che sono patrimonio di tutti, e che da tutti devono essere raccontati; nel Dantedì testimoni d'eccezione sono gli attori che hanno prestato la loro voce a Dante ma ancora una volta protagonisti del percorso sono i luoghi e i siti che hanno segnato la Storia della cultura occidentale", conclude. (segue) (Com)