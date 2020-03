Coronavirus: la cultura non si ferma, il Parco archeologico del Colosseo celebra Dante e si racconta online (3)

- Il sito web e i social (YouTube, Facebook, Twitter e Instagram) si trasformano dunque "in custodi del racconto quotidiano, per assicurare l'accesso al patrimonio archeologico e monumentale anche da remoto. Il nostro sito vi accoglie in home page con il tricolore che illumina le Arcate Severiane sulle pendici meridionali del Palatino, donato dalla ditta ZIP Elettronica, che segue la manutenzione impianti del Palatino, a documentare che #laculturanonsiferma. Adottando la grafica ministeriale di #iorestoacasa, abbiamo portato in evidenza tutti i video realizzati nel corso del 2019 oltre ai più recenti del 2020. Così, perdendosi tra i fili della storia, si giunge alle ricche collezioni del Museo Palatino, con immagini ad alta definizione corredate da descrizioni multilingue curate dal nostro staff. È anche possibile esplorare luoghi meno noti, come la Domus di Scauro, e luoghi cari al grande pubblico, che può essere coinvolto nei progetti di importanti interventi di restauro, come quelli al Tempio di Vesta o dell'Arco di Tito. A breve sarà disponibile anche un viaggio immersivo nella Colonna Traiana. I percorsi multimediali guidano invece il visitatore virtuale nei luoghi di Nerone, tra Domus Transitoria e Domus Aurea, o ancora tra le domus di Augusto e Livia, accompagnati dagli stessi ideatori di supporti e strategie di visita che incontrano a metà strada i più giovani e i nativi digitali, anche all'insegna dell'accessibilità, un elemento cardine della strategia di incontro dei pubblici speciali del Parco". (segue) (Com)