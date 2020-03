Coronavirus: la cultura non si ferma, il Parco archeologico del Colosseo celebra Dante e si racconta online (4)

- Per quanto riguarda la comunicazione sulle nostre piattaforme social, su YouTube le playlist guidano verso scorci nascosti ed iniziative speciali, come i Carthago diaries o il Dantedì. Su Facebook, Twitter e Instagram il calendario delle rubriche è scandito giorno per giorno, e prevede una serie di post con finalità educative, anche per famiglie come il percorso a premi PArCoQuizforKids (in palio cinque copie del fumetto HIC di Roberto Grossi) o il nuovissimo quiz a fumetti "Caesar Pursuit" che lanceremo a partire da venerdì prossimo. Abbiamo in programma inoltre di ampliare la nostra offerta con due ulteriori rubriche: Medicina XXXIII, che nasce da una riflessione sulle testimonianze storico-archeologiche dell'ars medica a partire dalla dea Febris e La prova del Cuoco in cui pubblicheremo ricette tratte dal De re coquinaria di Apicio. Di tutte le piattaforme social, Instagram è per noi un importante spazio di contatto con i nostri follower: è costruito come un album di belle immagini scattate sia da fotografi professionisti sia da personale del PArCo, che ama contribuire in questo modo al racconto dei monumenti e dei luoghi con uno sguardo "dietro le quinte". Non manca però l'apporto spontaneo dei visitatori che condividono con noi continuamente i ricordi del loro passaggio: rilanciamo quotidianamente le loro stories e ogni settimana scegliamo una fotografia da ripubblicare il sabato sera. "Da qualche tempo, inoltre, è attivo anche il mio personale account Instagram - spiega il direttore, Alfonsina Russo. Ho scelto di raccontare in prima persona, con fotografie o brevi video, scorci e angoli del Colosseo, del Foro Romano o del Palatino appositamente realizzati per il pubblico online. Sarà un punto di vista diverso dagli altri, un'ulteriore voce che si aggiunge a quante ogni giorno portano la realtà multiforme del Parco archeologico del Colosseo sugli schermi di pc, tablet e smartphone di tutto il mondo". (Com)