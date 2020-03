Coronavirus: Raggi, serve decreto 'Cura comuni'

- "Il comune subirà una riduzione delle entrate importante, ma non dobbiamo per questo ridurre i servizi e dunque insieme all'Anci stiamo lavorando per chiedere al governo un decreto 'Cura comuni', per gli enti in prima linea nella gestione dell'emergenza. Vorremmo che questo fosse in qualche modo ristorato dal governo: chiediamo il fondo di un miliardo per tutti gli enti locali, la possibilità di ridurre dal 90 al 60 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità per liberare liquidità e la possibilità di utilizzare l'avanzo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della sua relazione durante la seduta in videoconferenza dell'Assemblea capitolina. (Rer)