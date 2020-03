Nepal: coronavirus, registrato il terzo caso

- Il Nepal ha registrato il terzo caso di coronavirus, riguardante un uomo nepalese di 32 anni tornato dagli Emirati Arabi Uniti, il cui tampone è stato analizzato dal Laboratorio nazionale di salute pubblica. Il paziente è ricoverato all’Ospedale Sukraraj per le malattie infettive e tropicali di Teku. Sono risultati, invece, negativi 33 nepalesi che viaggiavano sullo stesso aereo della “paziente due”, la studentessa di 19 anni tornata dalla Francia con transito in Qatar, anche lei ricoverata nello stesso istituto di Teku. Dopo il secondo caso, il governo ha deciso di mettere in quarantena e sottoporre a test tutti coloro che provengono da paesi stranieri. Il 24 marzo è scattato il divieto per i cittadini di uscire da casa se non per la spesa essenziale e per motivi di salute e il divieto di circolazione per tutti i mezzi pubblici e privati salvo quelli autorizzati. (segue) (Inn)