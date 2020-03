Africa: G20, necessario aiutare il continente a superare la pandemia di Covid-19

- I leader del G20 hanno espresso preoccupazione per i "gravi rischi" che la pandemia di coronavirus impone ai paesi in via di sviluppo e hanno ribadito la necessità di aiutare i paesi dell'Africa a superare la crisi. “Riteniamo che la sicurezza sanitaria del continente africano sia fondamentale per garantire la resistenza del sistema globale: alla luce di ciò intensificheremo la nostra assistenza tecnica nei confronti di quei paesi, dedicando particolare attenzione a quelli che si trovano maggiormente in difficoltà”, si legge nel documento pubblicato al termine del vertice in video-conferenza tenuto sulla pandemia di Covid-19. In questo senso i paesi membri si sono detti "pronti a mobilitare lo sviluppo e il finanziamento umanitario. Incarichiamo i nostri massimi funzionari competenti di coordinarsi da vicino a sostegno degli sforzi globali per contrastare gli impatti della pandemia, anche attraverso misure proporzionate di gestione delle frontiere in conformità con le normative nazionali e di fornire assistenza ove necessario per rimpatriare i cittadini", si legge nel testo. I paesi membri si sono detti "gravemente preoccupati per i rischi imposti in particolare in Africa e nei piccoli stati insulari, in cui i sistemi sanitari e le economie potrebbero essere meno in grado di affrontare la sfida, nonché per il rischio affrontato dai rifugiati e dagli sfollati".(Res)