Coronavirus: Possanzini (Si), ex oratorio Inferetto sia presidio sanitario per X municipio

- La realizzazione di un presidio sanitario all'Infernetto "è una battaglia che portiamo avanti da anni, dentro e fuori le istituzioni, in quanto consapevoli dei limiti dell'unica struttura sanitaria presente nel nostro territorio, l'ospedale Grassi, un ospedale che non è più in grado di far fronte alla sempre crescente domanda di assistenza sanitaria". Lo afferma in una nota Marco Possanzini, segretario Sinistra italiana per il X municipio di Roma. " Oggi più che mai - aggiunge -, in piena emergenza Covid-19, è evidente la necessità di istituire presidi sanitari pubblici nei quartieri più densamente abitati del nostro municipio, come Acilia ed Infernetto ad esempio, in grado di dare assistenza immediata ai cittadini decongestionando contemporaneamente la struttura sanitaria di riferimento, l'ospedale Grassi, oramai troppo piccola per un territorio grande e densamente popolato come il nostro. Nel nostro municipio già esistono strutture in grado di poter essere convertite in presidi sanitari locali, una di queste è proprio l'ex oratorio all'Infernetto, un edificio ad oggi inutilizzato divenuto nel frattempo proprietà del Comune di Roma, che ha tutte le caratteristiche necessarie, manca solamente la volontà politica di procedere". Pertanto "nelle prossime ore protocolleremo un documento, sia in Campidoglio sia alla dirigenza della Asl Roma 3, per riprendere e perfezionare l'iter di trasformazione dell'ex oratorio San Tommaso in presidio sanitario", conclude. (Com)