Coronavirus: paesi G20 immetteranno 5 mila miliardi di dollari nell’economia globale

- I leader del G20 hanno confermato di essere determinati a immettere 5 mila miliardi di dollari complessivi nell’economia globale per rimediare alle conseguenze negative legate alla pandemia di Covid-19. Lo si apprende dalla dichiarazione congiunta pubblicata oggi al termine della riunione dei leader del G20. “Il provvedimento rientra nelle misure economiche, finanziarie e di garanzia che dovranno essere prese per contrastare gli effetti negativi della pandemia”, si legge nella dichiarazione. Stando ai dati diffusi, i leader del G20 hanno incaricato i ministri delle Finanze e i presidenti delle Banche centrali del formato di preparare un piano globale per il contrasto alla diffusione del virus. (Res)