Coronavirus: Urso (Fd'I), in Cura Italia vigilare anche su fondi sovrani

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir, osserva che quanto affermato nelle linee guida della Commissione europea sulla direttiva per la protezione degli investimenti "rappresenta di fatto, in questo contesto, un chiaro segnale di allarme a cui gli Stati e soprattutto l'Italia che è la nazione più esposta ed anche la più vulnerabile devono subito dare risposta estendendo e rafforzando la Golden power ai settori più minacciati, come abbiano subito chiesto alle prime avvisaglie della drammatica emergenza in atto". In una nota Urso poi rileva: "Oltre alle scalate ostili e alle sempre possibili azioni speculative è necessario anche tenere presente la grande potenzialità di fuoco dei 'fondi sovrani' di alcuni Paesi che già da tempo sviluppano politiche di acquisto predatorie di tecnologie e imprese strategiche europee. Proprio per questo è necessaria la massima attenzione delle autorità di vigilanza e della intelligence e, nel contempo, predisporre adeguati strumenti di intervento, tanto più perché questi 'fondi sovrani' appartengono in gran parte proprio a Paesi autoritari o fondamentalisti che possono con facilità indirizzarli anche a fini di dominio". (Com)