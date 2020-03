Balcani: coronavirus, presidenti parlamento lanciano appello a istituzioni Ue

- I presidenti del parlamento dei paesi dei Balcani occidentali hanno lanciato oggi un appello alle istituzioni europee per un sostegno da parte di Bruxelles nella lotta al coronavirus. Secondo quanto riporta oggi la stampa macedone, i presidenti delle assemblee nazionali di Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Kosovo hanno inviato ieri un messaggio congiunto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La situazione, scrivono i presidenti delle assemblee nazionali, è ricca di sfide per la regione, sia per il numero dei contagi che per lo stato dei sistemi sanitari nazionali. (segue) (Seb)