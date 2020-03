Balcani: coronavirus, presidenti parlamento lanciano appello a istituzioni Ue (2)

- "A questo proposito, ora abbiamo più che mai bisogno di solidarietà, di un approccio coordinato e di un'azione comune. Chiediamo pertanto che i Balcani occidentali, che hanno sempre sottolineato in modo chiaro e inequivocabile la propria appartenenza alla famiglia europea, siano esentati dalla decisione di limitare l'esportazione di apparecchiature mediche dall'Unione europea", si legge nel messaggio. I presidenti dei parlamento nazionali hanno chiesto ai rappresentanti europei di considerare la possibilità di includere i Balcani occidentali nel sistema delle licenze di esportazione Ue +, per consentire alla regione di aderire se necessario all'Accordo sugli appalti congiunti per le contromisure mediche e quindi di partecipare agli appalti congiunti per i dispositivi di protezione contro la pandemia. I firmatari del messaggio hanno inoltre chiesto che venga esaminata la possibilità di consentire alla regione di deviare i fondi non utilizzati di preadesione Ipa 2 per combattere la pandemia, nonché di utilizzare per questo obiettivo tutti gli altri fondi Ue disponibili. (Seb)