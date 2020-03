Coronavirus: in Asl Roma 2 altri 15 positivi, 32 persone uscite da isolamento domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 2 registra 15 nuovi casi positivi al Covid-19. Mentre 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che all’ospedale Pertini sono disponibili ulteriori 32 posti letto da lunedì 30 marzo". Per quanto riguarda la Casa di riposo Giovanni XXIII, gli anziani ospiti positivi saranno trasferiti in altre strutture ospedaliere. Si sta monitorando la comunità dei Padri Paolini per la positività di 2 religiosi già ricoverati. (Rer)