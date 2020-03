Coronavirus: Garante scioperi, proroga stop astensioni fino al 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - preso atto del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica sull'intero territorio e considerato quanto previsto dai provvedimenti normativi adottati dal governo per contrastare il diffondersi della pandemia da coronavirus - rinnova il fermo invito a tutte le Organizzazioni sindacali ed alle Associazioni professionali a non effettuare astensioni collettive fino alla data del 30 aprile 2020. Lo riferisce una nota del Garante degli scioperi. La proroga dello stop agli scioperi - in una prima fase richiesto fino al 31 marzo 2020 - si rende necessaria sempre al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19. La Commissione monitorerà lo sviluppo di tale emergenza, riservandosi eventuali e successivi interventi in merito.(Com)