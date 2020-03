Coronavirus: unità crisi Lazio, 13 positivi in casa riposo Rieti, isolata struttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici casi positivi nella casa di riposo Santa Lucia di Rieti, per questo motivo la struttura è stata isolata. Lo comunica l'Unità di crisi Cpvod-19 della Regione Lazio. "La Asl di Rieti, in contatto con la task-force regionale, sta procedendo nell'azione di rafforzamento dei controlli sulle case di riposo e a questo proposito si è deciso l'isolamento della casa di riposo Santa Lucia in cui ci sono attualmente 13 casi positivi posti in isolamento, ma ne aspettiamo altri - si legge nella nota -. La Asl di Rieti sta adottando tutte le misure previste e la situazione viene costantemente monitorata ed è stato avvisato il sindaco. Attivata la task-force da parte dell'Asl di Rieti con personale sanitario e si stanno eseguendo i tamponi su tutti i residenti della struttura fra cui alcuni religiosi". (Com)