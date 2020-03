Violenza donne: sindaco Sala, non dimentichiamoci di vittime in casa, numero per chiedere aiuto è 1522

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni in cui è necessario stare a casa, non dimentichiamoci di tutte quelle donne per le quali 'casa' significa violenza". Lo scrive su Twitter il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ricordando che "il numero per chiedere aiuto è il 1522, disponibile anche in versione app (Android e iOS) per rivolgersi in privato alle operatrici". (Rem)