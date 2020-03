Grecia: portavoce governo, supereremo doppia sfida migranti e coronavirus

- Nell'arco di poche settimane la Grecia si è trovata alle prese con una doppia sfida: l'emergenza migratoria ai confini con la Turchia e il coronavirus. Lo ha affermato il portavoce governativo ellenico, Stelios Petsas, facendo notare che Atene sta fronteggiando con successo "la minaccia asimmetrica" rappresentata dall'immigrazione al confine greco-turco e saprà fare lo stesso con il coronavirus. Petsas ha smentito come "fake news" le notizie circolate in queste ore nel paese riguardo la creazione di 28 nuovi centri migranti nella Grecia continentale. Il governo ellenico, secondo quanto assicurato dal portavoce, sosterrà adeguatamente le imprese e i lavoratori colpiti dall'emergenza coronavirus: l'esecutivo - ha detto - ha già stanziato misure per un ammontare di 6 miliardi di euro solo per i mesi di marzo e aprile.(Gra)