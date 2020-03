Russia-Francia: colloquio telefonico Putin-Macron, coordinamento su emergenza coronavirus

- Il contrasto alla pandemia di coronavirus è stato il tema principale del colloquio telefonico fra i presidenti russo e francese, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Lo riferisce una nota del Cremlino secondo cui la conversazione è stata avviata dalla parte francese. "Immediatamente prima del vertice di emergenza del G20 in formato di videoconferenza, si è tenuto uno scambio di opinioni sulla situazione relativa alla pandemia di coronavirus. Vladimir Putin ed Emmanuel Macron si sono scambiati delle informazioni sulle misure introdotte in Russia e Francia per contrastare la diffusione di quest’infezione e ridurre al minimo le conseguenze socioeconomiche negative”, si legge nella nota. “È stata confermata la volontà di mantenere attivo il coordinamento sul rimpatrio dei cittadini dei due paesi, nonché sulla fornitura di condizioni per il trasporto di forniture mediche", riferisce il Cremlino. (Rum)