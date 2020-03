Repubblica Ceca: coronavirus, nuove regole per i lavoratori transfrontalieri

- Nuove restrizioni entrano in vigore oggi per i transfrontalieri cechi che lavorano in Germania e Austria. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", che riporta la decisione che obbliga i lavoratori a restare nei paesi in cui lavorano per 21 giorni. Al rientro al termine di questo periodo di tre settimane, i lavoratori dovranno anche sottoporsi a una quarantena di 14 giorni. Sono esclusi dalle nuove norme coloro che lavorano per la sanità, i servizi sociali e i servizi di emergenza. Gli stipendi in Germania e Austria sono generalmente più alti di quelli della Repubblica Ceca e molti abitanti delle regioni di frontiera facevano quotidianamente i pendolari attraverso il confine prima dell'esplosione dell'epidemia di coronavirus. Restano in vigore le regole esistenti per coloro che lavorano invece in Slovacchia e Polonia, che devono dimostrare di attraversare il confine in una direzione almeno tre volte alla settimana e che il loro posto di lavoro dista al massimo 100 chilometri dalla frontiera. (Vap)