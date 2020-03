Guinea-Conakry: Commissione Ue condanna violenze elettorali, voto “non credibile”

- La Commissione europea ha condannato le violenze avvenute in concomitanza con il doppio scrutinio di domenica scorsa, 22 marzo, in Guinea per le elezioni legislative e il referendum costituzionale. “Il doppio scrutinio del 22 marzo si è svolto in un clima di alta tensione, intervallato da violenze che hanno causato diverse morti. Questi atti di violenza e l'uso sproporzionato della forza da parte della polizia sono inaccettabili”, si legge in una nota del portavoce dell’Alto commissario per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Joseph Borrell. “La natura non inclusiva e non consensuale di queste elezioni e il registro elettorale minano la credibilità di queste elezioni. La mancanza di riconosciuti osservatori regionali e internazionali mette in discussione anche la validità del processo. Le divisioni intercomunitarie stanno crescendo pericolosamente”, si legge nella nota. “L'Unione europea rinnova il suo sostegno alle iniziative della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), dell'Unione africana e dell'Organizzazione internazionale della Francofonia (Oif) che potrebbero riabilitare il processo elettorale , disinnescare le tensioni e far ripartire il dialogo tra tutte le parti”, conclude la nota. (segue) (Beb)