Guinea-Conakry: Commissione Ue condanna violenze elettorali, voto “non credibile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci persone sono morte negli scontri avvenuti nella capitale della Guinea, Conakry, nel giorno del contestato voto per le elezioni legislative e il referendum costituzionale voluto dal presidente Alpha Condé. È quanto denunciato in una nota dal Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), la piattaforma che racchiude le forze di opposizione e della società civile, secondo cui le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco sui dimostranti scesi in piazza in segno di protesta contro il duplice scrutinio. La piattaforma ha quindi annunciato nuove proteste. Il governo, tramite il ministero della Sicurezza, ha confermato da parte sua la morte di quattro persone negli scontri e il ferimento di nove agenti delle forze di sicurezza, tra cui sette agenti di polizia, oltre alla distruzione di materiali elettorali e all'assalto dei seggi elettorali e di edifici amministrativi. Diverse persone, afferma il ministero in una nota, sono state arrestate per violazioni dell'ordine pubblico, possesso e uso di armi da fuoco, distruzione di proprietà pubbliche e private, incendi, assalti e ribellione. (segue) (Beb)