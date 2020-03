Guinea-Conakry: Commissione Ue condanna violenze elettorali, voto “non credibile” (3)

- Il voto, inizialmente previsto lo scorso 1 marzo ma in seguito rinviato su pressione dell'opposizione e della comunità internazionale che avevano sollevato preoccupazioni sulla regolarità delle liste elettorali, si è tenuto nonostante nel paese si siano registrati i primi due casi di coronavirus. Il doppio scrutinio, voluto in modalità congiunta da Condé e la cui data era stata già più volte rinviata, è stato al centro delle preoccupazioni del Fronte guineano per la difesa della Costituzione (Fndc), la piattaforma che racchiude le forze di opposizione e della società civile, che vede nel progetto di riforma costituzionale un tentativo del capo dello Stato di ripresentarsi alle elezioni presidenziali di ottobre per un terzo mandato, non contemplato dalla Costituzione attuale. (Beb)