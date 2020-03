Speciale difesa: Siria, Ue, a Idlib rischi enormi di possibile epidemia

- A Idlib, nel nord-ovest della Siria, i rischi di una possibile epidemia sono enormi. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. In una conversazione telefonica l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, "hanno discusso in modo specifico della situazione nel nord ovest della Siria, nell'area di Idlib, dove sono bloccati milioni di persone, rifugiati e sfollati interni, e dove i rischi di una possibile epidemia sono davvero enormi", ha detto aggiungendo che durante il colloquio si è parlato di cosa l'Ue e l'Onu possono fare per aiutare le popolazioni nell'area. (Beb)