Speciale difesa: Iraq, parlamento tedesco approva rinnovo missione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag, il parlamento tedesco, ha approvato ieri il rinnovo della missione delle Forze armate tedesche in Iraq, inquadrate nella coalizione internazionale contro lo Stato islamico a guida statunitense. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, entro il 31 marzo prossimo faranno rientro in Germania i cacciabombardieri Tornado che attualmente la Luftwaffe dispiega presso la base di Al Asraq in Giordania, circa 90 chilometri a est di Amman. Fino a ieri, l’aeronautica tedesca ha avuto mandato di effettuare esclusivamente missioni di ricognizione in Iraq e Siria. La Luftwaffe continuerà a svolgere le operazioni di rifornimento in volo per gli aerei della coalizione internazionale contro il terrorismo. A queste si affiancheranno missioni di trasporto aereo per la Bundeswehr, le organizzazioni internazionali, gli alleati e i partner della Germania. Al fine di garantire la sorveglianza dello spazio aereo, la Bundeswehr metterà a disposizione un dispositivo radar mobile. In Iraq, la Germania proseguirà ad assistere e addestrare sia le Forze armate regolare sia i Peshmerga, le milizie della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Tuttavia, la missione cesserà di essere inquadrata nella coalizione internazionale conto lo Stato islamico e passerà sotto l’egida della Nato. (Geb)