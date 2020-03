Speciale difesa: Libia, Pompeo, attori locali devono esercitare moderazione

- I leader libici devono esercitare moderazione, attenuare e respingere le tossiche interferenze straniere e impegnarsi seriamente in discussioni mediate dalle Nazioni Unite per determinare il futuro della Libia. Lo ha detto ai giornalisti il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, a margine della conferenza virtuale del G7. (Was)