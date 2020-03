Speciale difesa: ministero Taiwan segnala passaggio nave Usa nello Stretto

- Una nave militare degli Stati Uniti ha navigato ieri attraverso lo Stretto di Taiwan. Lo ha confermato oggi il ministero della Difesa nazionale di Taiwan (Mnd). Secondo quanto riferito, si è trattato di un "transito regolare": la nave è salpata verso nord attraverso lo Stretto. "Le forze armate della Repubblica di Cina monitorano completamente il movimento di navi e aeromobili nel nostro spazio aereo e nelle nostre acque. Non sono state rilevate irregolarità", si legge nel comunicato. Secondo l'emittente "Cna", la flotta statunitense del Pacifico, attraverso la sua pagina Facebook, l'ha identificata come la USS McCampbell. "Il cacciatorpediniere missilistico di classe Arleigh Burke USS McCampbell (DDG 85) conduce operazioni in corso nello stretto di Taiwan", ha dichiarato la flotta statunitense del Pacifico nella didascalia di una foto di ieri, 25 marzo. Altre foto nella pagina Facebook mostravano un elicottero MH-60 Sea Hawk che decolla dal ponte di volo. Inoltre, un grafico pubblicato su Twitter da Aircraft Spots, un localizzatore di movimenti aerei militari, ha indicato che ieri, un aereo EP-3E della Marina degli Stati Uniti operava nel Mar Cinese Meridionale vicino a Taiwan. L'aereo da ricognizione è rimasto nello spazio aereo al largo della città meridionale di Kaohsiung, a Taiwan, secondo il grafico. Le apparizioni di militari statunitensi vicino a Taiwan, inclusi bombardieri statunitensi B-52, aerei da trasporto MC-130J e aerei di sorveglianza antisommergibile P-3C a febbraio, sono state interpretate dagli osservatori come una contromisura contro le manovre militari cinesi nella regione. Ill 9 e il 10 febbraio, alcuni di bombardieri H-6 cinesi e aerei di scorta hanno volato a sud di Taiwan e nel Pacifico occidentale, attraversando brevemente la linea mediana dello Stretto di Taiwan, inducendo l'Aeronautica di Taiwan a schierare caccia a reazione per intercettare e monitorare i loro movimenti. Un incidente simile ha avuto luogo il 16 marzo, durante il quale la Cina ha condotto la sua prima missione di addestramento al volo notturno a sud-ovest di Taiwan e si è avvicinata brevemente alla zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. (Cip)