Paraguay: coronavirus, Servizio epidemiologico nazionale lancia l'allarme su test insufficienti

- Il direttore del Servizio di controllo epidemiologico del Paraguay (Dgvs), Guillermo Sequera, ha riconosciuto di non disporre attualmente di sufficienti risorse per effettuare il numero necessario di test per il nuovo coronavirus. "E' frustrante che si siano fatti solo 51 test", ha dichiarato Sequera in un'intervista rilasciata al quotidiano "Abc" in relazione al numero di analisi processate nelle ultime 24 ore. Il direttore del Dgvs si è mostrato ottimista circa la possibilità di disporre di maggiori risorse e laboratori a partire dalla prossima settimana, ma ha dichiarato che nel frattempo "si sta perdendo tempo". Secondo Siquera la "trasmissione comunitaria del virus è probabilmente in corso già da settimane" e a questo punto "è sbagliato centrare l'attenzione solo sulle persone che hanno viaggiato all'estero". (segue) (Abu)