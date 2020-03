Paraguay: coronavirus, Servizio epidemiologico nazionale lancia l'allarme su test insufficienti (2)

- Attualmente sono 41 i casi ufficialmente riconosciuti nel paese, con quattro nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Sono tre invece i decessi registrati a causa dell'infezione. Per affrontare l'emergenza il governo ha annunciato l'avvio della costruzione di due nuovi ospedali modulari da 200 posti letto. L'obiettivo del governo è che vengano completate entro la fine di aprile. L'opera richiederà un investimento complessivo stimato in 1,6 milioni di dollari, proiezione che include l'equipaggiamento di apparecchi sanitari, letti, ossigeno ed elementi necessari alla messa in funzione. (segue) (Abu)