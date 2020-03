Coronavirus: le Sardine della Lombardia lanciano raccolta fondi per Croce rossa Bergamo

- Per aiutare il personale medico sanitario in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus, e in particolare tutti gli operatori della Croce Rossa "comitato di Bergamo", territorio in grande sofferenza, il coordinamento regionale 6000 Sardine Lombardia ha deciso "di portare avanti una raccolta fondi per fare in modo che questo sostegno possa fornirgli immediatamente i materiali necessari, per proteggere chi sta dedicando la sua vita a proteggere la nostra, per fargli sapere che siamo con loro e non solo con il cuore". Lo comunica il coordinamento in una nota, dove raccontano anche che hanno raggiunto in meno di quattro giorni "il traguardo di 3000 euro: per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e dato amore. La raccolta non finisce qui. Invitiamo tutti a non rimanere ad assistere a questa tragedia che sta devastando il nostro paese e la nostra regione, continuiamo a donare. Non lasciamoli soli". È possibile donare a questo link: https://www.facebook.com/donate/642382576561814/154952382642465/(com)