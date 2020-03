Coronavirus: Conte, governo c'è e non dubitate che ce la sta mettendo tutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, ce la sta mettendo tutta. Lo ha ribadito in un messaggio su Facebook, Giuseppe Conte, che ha voluto ricordare come nei giorni scorsi abbia "dichiarato con fermezza che lo Stato c’è. Non vi ho garantito che riusciremo a fare miracoli economici. Ma vi chiedo - scrive ancora il premier - di non dubitare che il governo ce la sta mettendo tutta e sta premendo al massimo sull’acceleratore per sostenere con forza e rapidità operai, lavoratori autonomi e professionisti che ogni giorno rendono grande l’Italia". (Rin)