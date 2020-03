Romania: presidente Iohannis, serve cooperazione di tutti per consentire rientro cittadini europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante avere la cooperazione di tutti al fine di consentire il ritorno dei cittadini europei nei loro paesi di origine, nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione stampa. "Questo è uno degli argomenti che affronterò durante una videoconferenza con i paesi membri del Consiglio europeo sulle misure per gestire l'epidemia di COVID-19" , ha affermato il capo dello Stato romeno sottolineando che i più vulnerabili, in questo contesto, sono i lavoratori distaccati e stagionali. Allo stesso tempo, il capo dello Stato ha detto che le autorità romene stanno facendo enormi sforzi per il loro "ritorno a casa in sicurezza". (segue) (Rob)