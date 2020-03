Romania: presidente Iohannis, serve cooperazione di tutti per consentire rientro cittadini europei (2)

- "Non è un compito facile", ha confessato Iohannis che ha fatto appello ai romeni di rispettare le restrizioni imposte dalle autorità e di rimanere a casa. "Voglio rinnovare il mio appello a tutti i romeni: rispettate, per favore, le restrizioni imposte dalle autorità! Restate a casa, perché solo in questo modo possiamo proteggere la nostra salute. Quanto meglio ora siamo in grado di tenere sotto controllo e limitare la diffusione del coronavirus, tanto più velocemente saremo tutti in grado di tornare alle attività che ora ci mancano. So che è difficile, ma solo facendo questi sacrifici riusciremo a vincere la lotta con questo nemico estremamente pericoloso", ha dichiarato Iohannis al Palazzo Cotroceni. (Rob)