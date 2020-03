Albania: coronavirus, presidente Meta accoglie con favore taglio tasso interesse da parte Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese della Repubblica Ilir Meta ha accolto con favore la decisione di ieri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale del paese, che ha ridotto di 0,5 punti percentuali il tasso d'interesse della moneta locale, il lek, nel tentativo di contenere gli effetti dell'epidemia di coronavirus sull'economia del paese. Il tasso d'interesse si attesta così ad un minimo storico dello 0,5 per cento. "E' una decisione necessaria nella situazione attuale per coordinare la politica monetaria agevolata con la politica fiscale del governo", ha sottolineato il presidente della Repubblica. Secondo il governatore della Banca centrale del paese, Gent Sejko, il taglio del tasso d'interesse "è stata una misura necessaria per ridurre il costo dell'attività creditizia, per ridurre il costo di servizio del debito pubblico e favorire la circolazione della liquidità per le imprese e i cittadini". (segue) (Alt)