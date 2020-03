Albania: coronavirus, presidente Meta accoglie con favore taglio tasso interesse da parte Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore Sejko ha spiegato che "il provvedimento agevola un normale funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e alleggerisce la pressione sui bilanci finanziari degli operatori economici, offrendo loro maggiore tempo, spazio e respiro per affrontare i colpi all'economia del paese". Sejko ha ribadito che "la diffusione della pandemia di coronavirus in Albania rappresenta una sfida per l'economia e il nostro settore finanziario". Gran parte del settore privato è praticamente fermo, a seguito delle misure restrittive del governo. La circolazione degli automezzi e delle persone è permesso solo per 8 ore al giorno, dalle ore 05.00 fino alle ore 13.00. (segue) (Alt)