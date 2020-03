Difesa: Germania sostituirà Tornado con Eurofigher e F-18 dal 2025

- A partire dal 2025, la Germania sostituirà la sua flotta ormai obsoleta di caccia multiruolo Tornado, prodotti dal consorzio Panavia, con massimo 90 Eurofighter e 45 F-18, sia “Super Hornet” sia “Growler”, sviluppati rispettivamente dal consorzio europeo Airbus e dall'azienda aerospaziale statunitense Boeing. I nuovi aerei in dotazione alla Luftwaffe verranno equipaggiati per la guerra elettronica e ai fini della partecipazione della Germania alla deterrenza nucleare degli Stati Uniti in ambito Nato. È quanto si apprende dai piani del ministero della Difesa tedesco che, per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sono “già stati discussi a livello politico e con i rappresentanti delle imprese” Airbus e Boeing. Tuttavia, manca l'approvazione del ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria del'Unione cristiano-democratica (Cdu). Attualmente, la Luftwaffe dispone di 234 aerei da combattimento, ossia 141 Eurofighter e 93 Tornado, questi ultimi in servizio da circa 40 anni. Dell'intera flotta sono operative 83 unità e altre 10 vengono utilizzate per l'addestramento a terra nonché per test tecnici. Il piano di ammodernamento della Luftwaffe non intende soltanto superare l'obsolescenza dei Tornado, ma anche conciliare le esigenze della politica per la difesa con quelle di politica industriale, “in cui sono coinvolti forti interessi in Baviera”. È, infatti, in questo Land che ha sede la divisione per gli armamenti di Aribus, con gli Eurofighter che completano l'assemblaggio presso l'impianto di Manching. Allo stesso tempo, per rinsaldare il legame tra Germania e Stati Uniti, gli F-18 sono stati scelti in quanto più adatti all'impiego di armi nucleari. In particolare, alla Luftwaffe verranno consegnati 30 “Super Hornet” e 15 “Growler”. Agli Eurofighter spetteranno, invece, i compiti già dei Tornado: caccia, impiego di bombe tradizionali e ricognizione aerea. (Geb)