Coronavirus: Castelli (M5s), sostegno a Conte, agire assieme e poi cambiare regole economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo due strade, scegliere se continuare a lavorare per un’Europa dei popoli dove si possa vincere tutti insieme, oppure far prevalere gli egoismi di parte e in questo caso far perdere tutti. Probabilmente spazzando via anche il sogno europeo". E' quanto afferma, in una nota, ll viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, del Movimento cinque stelle. In questi giorni, continua, "dobbiamo far sentire tutto il nostro sostegno al presidente Conte, per l’instancabile impegno quotidiano nell’affrontare una situazione senza precedenti, ma soprattutto per quello che sta facendo a livello internazionale. Sono giorni molto importanti, per l’Italia, per l’Europa e per il mondo intero. Come Italia, assieme ad altri otto Paesi - ricorda Castelli - stiamo portando avanti una visione di Europa, che ieri qualche altro Paese ha provato ad ostacolare. E’ la stessa visione che oggi emerge dalle parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: 'Nessuno può gestire questa crisi da solo ed in questa crisi è solo aiutandoci gli uni con gli altri che possiamo aiutare noi stessi'". (segue) (Com)