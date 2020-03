Coronavirus: Gabrielli, in arrivo nuovo modulo autocertificazione

- E' in arrivo un nuovo modulo di autocertificazione per giustificare gli spostamenti necessari dei cittadini. Lo ha annunciato il capo della Polizia, Franco Gabrielli ricordando a "Sky tg24" le misure adottate dal governo per contenere i contagi da coronavirus. "Stiamo per editare una nuova autocertificazione - ha spiegato Gabrielli -. Su questo è stata fatta anche ironia sul web, ma non lo facciamo perché non sappiamo cosa fare ma perché cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle". Il capo della Polizia ha poi aggiunto: "fino al 24 di marzo come sistema di sicurezza abbiamo controllato oltre due milioni e mezzo di persone e abbiamo rilevato 110 mila comportamenti non corretti". Tuttavia, ha osservato, "la stragrande maggioranza dei nostri cittadini, anche se vive con fastidio e sofferenza le limitazioni, le rispetta". Secondo Gabrielli, infine, bisogna "colpire i furbi ma aiutare le persone che hanno più bisogno". (Rin)