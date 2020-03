Kosovo: Kurti, scambio territori con la Serbia dietro mozione di sfiducia

- La mozione di sfiducia contro il governo in Kosovo, approvata la scorsa notte dal parlamento, è stata "una congiura politica". Lo ha affermato lo stesso premier sfiduciato Albin Kurti, in un post su Facebook, sostenendo che dietro ci sia un progetto statunitense per uno scambio di territori fra il Kosovo e la Serbia quale parte di una accordo per la normalizzazione delle relazioni fra i due paesi. "L'obiettivo della sfiducia è stato di indebolire il governo, più che il suo rovesciamento. Mentre il senso di tutto questo è che secondo le direttive dell'ambasciatore Richard Grenell (inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Pristina e Belgrado), in Kosovo ci sono oltre 80 parlamentari, disposti a rischiare anche la vita dei cittadini, solo perchè possa essere realizzato lo scambio ideato a livello presidenziale", ha scritto Kurti, secondo il quale il capo dello Stato del Kosovo Hashim Thaci e il suo omologo serbo, Alekandar Vucic, avrebbero già concordato per un scambio di territori. (segue) (Kop)