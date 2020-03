Coronavirus: Gelmini (FI), sospendere pagamenti fino a termine emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario sospendere i pagamenti, come tasse e mutui, fino a quando l'emergenza coronavirus non sarà finita. Ne è convinta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che in un messaggio su Twitter ha sottolineato: "Agli italiani in difficoltà sia data la possibilità di pagare solo quando l'emergenza coronavirus sarà finita, e tutti saranno realmente in sicurezza. Stop a mutui, tasse, versamenti e cartelle Equitalia. Subito aiuti concreti per imprese, lavoratori e famiglie".(Rin)