Coronavirus: Morelli (Lega), governo consegna Tlc in mano cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano sul fronte della lotta digitale al coronavirus "si sta gettando mani e piedi tra le braccia cinesi". E' quanto scrive Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della commissione Telecomunicazioni alla Camera, in un post su Facebook. "Nel settore delle telecomunicazioni - ha aggiunto - abbiamo aziende che operano in Italia con enormi potenzialità e pronte ad agire, che non hanno indicazioni. Dobbiamo evitare che l'epidemia diventi un'occasione per ledere gli interessi nazionali: la torta sono i dati sanitari degli italiani".(Rin)