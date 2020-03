Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), protezione civile e Governo intervengano subito su case risposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protezione civile e Governo intervengano subito su case di risposo. Lo chiede, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. "Bene che dopo la mia denuncia sul focolare coronavirus di Nerol e di possibili casi simili all'interno delle case di riposo - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - l'assessore regionale del Lazio alla sanità, Alessio D'Amato, abbia preso coscienza del problema e chiesto l'intervento immediato dei prefetti e dei comuni per effettuare controlli a tappeto in queste strutture. Però non basta. E' necessario pensare subito a delle soluzioni per isolare i contagiati dai sani ed evitare la diffusione di questo maledetto virus fra gli anziani che come è noto sono la categoria più fragile. Rinnovo l'appello a far intervenire tempestivamente la protezione civile, ma soprattutto a che il governo cambi completamente passo anticipando il virus e non rincorrendolo". (Com)