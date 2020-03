Coronavirus: Silb Roma, per chi dona a Protezione civile un omaggio in locali a ripresa

- La Silb Confcommercio di Roma, che riunisce le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, aderisce all’iniziativa lanciata dalla stessa associazione a livello nazionale e che prevede una raccolta fondi per la Protezione civile. Coloro che faranno una donazione avranno diritto a un ingresso gratuito, quando le attività riapriranno, nei locali associati. Antonio Flamini, presidente della Silb Roma, spiega in una nota che “il settore dei locali da ballo e di intrattenimento vuole concretamente contribuire a far in modo che chi opera in prima linea contro questa calamità, che possiamo considerare una vera e propria guerra, possa svolgere il proprio lavoro nella massima sicurezza possibile”. Il riferimento è "ai medici, agli infermieri, ai volontari, alle forze dell’ordine" a cui destinare "un aiuto per fare in modo che il nostro paese possa superare questo momento di crisi sanitaria ed economica". L’invito è quindi rivolto ai clienti, al “popolo della notte, dei concerti e dei grandi eventi” ed è quello di fare una donazione alla Protezione civile. I locali associati al Silb consentiranno un ingresso gratuito a coloro che, una volta riprese le nostre attività, dimostreranno con gli estremi del bonifico l’avvenuta donazione. “Un gesto semplice – conclude Flamini - promosso da quelle imprese che, forse più di molte altre, subiranno sensibilmente le ripercussioni economiche per quanto sta accadendo ma che sentiamo di fare con tutto il cuore”. L’hashtag con cui è rintracciabile l’iniziativa online è "#unbigliettoperglieroi", e permette di donare una cifra simbolica equivalente a un ingresso nei locali o un aperitivo.(Com)