Coronavirus: Fassino (Pd), Ue sostiene Italiam, Salvini-Meloni attaccano a sproposito

- Il deputato del Partito democratico, Piero Fassino, sottolinea che la Banca centrale europea da stamattina ha avviato l’acquisto di 750 miliardi di titoli, di cui molti italiani, per far fronte alla crisi Covid-19 e su Twitter commenta: "Mentre Salvini e Meloni attaccano ogni giorno a sproposito l’Ue, a Bruxelles e Francoforte si lavora per sostenere l’Italia, le famiglie e le imprese".(Rin)