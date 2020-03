Iraq: coalizione internazionale, consegna base Qayyarah a forze irachene nuovo passo avanti

- La consegna della base aerea di Qayyarah alle Forze armate irachene rappresenta un nuovo passo avanti del percorso di ridimensionamento delle forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato la stessa Coalizione internazionale in un comunicato dopo la consegna del controllo della base aerea di Qayyarah (Qayyarah Airfield West, Q-West), a sud di Mosul, alle forze di sicurezza irachene. Quella annunciata oggi è la seconda cessione di una base della coalizione alle forze irachene dopo quella di Al Qaim, situata nella provincia occidentale di Anbar al confine con la Siria. "La giornata di oggi segna un'altra pietra miliare per la Coalizione militare internazionale contro lo Stato islamico e i nostri partner delle forze delle sicurezza irachene", ha dichiarato il generale Usa Vincent Barker in un comunicato stampa. "Il trasferimento odierno è stato coordinato con il governo iracheno ed è stato possibile grazie agli sforzi e ai successi dei nostri partner delle Forze armate irachene", ha affermato. "Le truppe della coalizione lasceranno la base Q-West dopo il completamento dei trasferimenti di equipaggiamento alle forze di sicurezza irachene, nei prossimi giorni", ha aggiunto Barker. “La base di Qayyarah è stata un punto di partenza strategico per le forze di sicurezza irachene e per la coalizione durante la battaglia per riconquistare Mosul", ha aggiunto Barker. (segue) (Irb)