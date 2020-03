Iraq: coalizione internazionale, consegna base Qayyarah a forze irachene nuovo passo avanti (2)

- Baghdad ha invitato la coalizione internazionale ad intervenire in Iraq nel 2014, quando il gruppo dello Stato islamico ha preso il controllo di vaste aree dell'Iraq settentrionale e della vicina Siria. Ora i militari stranieri stanno riducendo la loro presenza in Iraq e stanno cedendo la responsabilità alle forze locali. La base funge da hub per l'aeronautica militare irachena, che continua a condurre attacchi contro lo Stato islamico. La scorsa settimana il generale Tahsin Khafaji, portavoce del comando operativo congiunto dell'Iraq, ha confermato che le forze statunitensi avevano consegnato ufficialmente il comando di Al Qaim alle Forze armate irachene. (Irb)