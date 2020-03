I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Mali: coronavirus, presidente Keita dispone coprifuoco ma conferma elezioni legislative - Il presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keita ha annunciato un coprifuoco notturno per limitare la diffusione del coronavirus, ma ha confermato le elezioni legislative previste domenica. In un discorso alla nazione trasmesso ieri sera in diretta televisiva, Keita ha annunciato un coprifuoco tra le 21 e le 5 del mattino a partire da oggi e la chiusura delle frontiere terrestri del paese. I trasporti resteranno tuttavia ancora garantiti ed i mercati aperti. Nel quadro di un contagio che finora ha colpito il paese con due casi confermati, e nonostante i timori legati alla sicurezza per via dell'insurrezione jihadista, il capo dello Stato ha tuttavia deciso di confermare le elezioni legislative previste per domenica prossima, 29 marzo. In questo contesto, e nel quadro delle tensioni per un voto delle legislative più volte rimandato, il politico dell'opposizione Soumaila Cissé, leader dell’Unione per la Repubblica e la democrazia (Urd), risulta scomparso. (Res)