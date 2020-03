I fatti del giorno - America latina (2)

- Coronavirus: Colombia solidale con l'Italia, tricolore su torre simbolo di Bogotà - Anche la Colombia si unisce alle manifestazioni internazionali di solidarietà con l'Italia per l'emergenza legata al nuovo coronavirus. Nella notte, l'illuminazione tricolore ha avvolto la Torre Colpatria, uno degli edifici simbolo del paese, il secondo per altezza della capitale Bogotà. Un omaggio accompagnato sui social dal messaggio #estamoscontigoitalia (siamo con te Italia), realizzato con la collaborazione dell'Ambasciata colombiana in Italia e del Banco Colpatria. (segue) (Res)