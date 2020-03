I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: coronavirus, Maduro invita l'opposizione ad affrontare assieme emergenza - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, si è detto "pronto" a incontrare le opposizioni, scartando ogni "settarismo", per discutere dell'emergenza legata alla diffusone del nuovo coronavirus. "Come cittadino di questo paese sono pronto a parlare con tutta l'opposizione, o con una parte o con chi voglia parlare per arrivare ad accordi che favoriscano e proteggano il nostro popolo, al di là del settarismo, la politica politicante e gli orgogli", ha detto il capo dello stato in collegamento telefonico con "Con el mazo dando", la trasmissione televisiva condotta dal presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc), Diosdado Cabello. L'appello è rivolto ai principali leader dei partiti storicamente all'opposizione, con un invito alla nunziatura apostolica ad ospitare il possibile dialogo. "È tutto pronto, lascio la palla nella vostra metà campo. Non mi importa se non mi riconoscete, mi interessa che si metta fine alla violenza e che ci si metta tutti d'accordo", ha detto Maduro. (segue) (Res)