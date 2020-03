I fatti del giorno - America latina (5)

- Argentina: coronavirus, presidente Fernandez annuncia sospensione rimpatri - Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha annunciato la sospensione dei voli di rimpatrio dei cittadini rimasti bloccati all'estero per la chiusura delle frontiere internazionali dovuta alla pandemia del nuovo coronavirus. "Per adesso i rimpatri sono sospesi", ha dichiarato Fernandez in un'intervista televisiva rilasciata ieri al canale "Telefe". "Ho dato ordine al ministro degli Esteri di disporre aiuti per gli argentini rimasti all'estero, abbiamo bisogno di tempo per ordinare questa situazione", ha aggiunto il presidente, precisando che verrà ad ogni modo fatta eccezione per le persone maggiori di 65 anni. Si stima che gli argentini ancora bloccati all'estero sono circa 10mila e Fernandez ritiene che il paese non sia nelle condizioni di riceverli. "Gli altri dovranno aspettare un po', fintanto che non consideriamo che siamo in grado di controllare il rischio", ha detto. (Res)