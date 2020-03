Coronavirus: Ungheria, casi salgono a 261

- Il numero totale dei contagi da coronavirus in Ungheria sale a 261. Lo rende noto il sito informativo del governo "koronavirus.gov.hu". Cresce anche il numero delle persone guarite, che passa da 21 a 28. Il sito governativo precisa che l'epidemia in Ungheria si trova in una fase di infezioni di gruppo, nella quale il virus si diffonde in seno alla comunità attraverso il contatto. Per questo motivo è importante che anziani, studenti, tutti coloro che tornano dall'estero e chiunque sia nelle condizioni di farlo stiano a casa e osservino le raccomandazioni impartite dalla pubblica autorità. Ad oggi dei 261 contagiati 247 sono cittadini ungheresi, 10 sono iraniani, 2 britannici, 1 kazako e 1 vietnamita. (Vap)